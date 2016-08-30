Осло, 30 августа, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Министерство нефти и энергетики Норвегии объявило о старте очередного — 24-го — лицензионного раунда. Для разработки компаниям доступны новые перспективные участки шельфа, в частности высокоширотные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства королевства.

Marcusroos Норвежская нефтяная платформа

Власти Норвегии делают ставку на Баренцево море, где в ближайшие годы будет вестись активная работа согласно ранее выданным лицензиям. Кроме того, можно претендовать на участки в Северном и Норвежском морях. Что касается последнего, то, так как именно его разработка дала старт всей нефтяной отрасли страны, там имеется хорошая развитая транспортная инфраструктура, отмечают в министерстве нефти и энергетики.

Власти Норвегии подчеркивают, что 24-й лицензионный раунд будет проходить в соответствии с принципами обновленной энергетической политики королевства. «Нефтяная промышленность в предстоящие десятилетия будет для нас крупнейшей и наиболее важной. Этому будет способствовать последовательная и предсказуемая энергетическая политика правительства. Центральный элемент ее состоит в том, чтобы предложить большое количество контрактов для перспективных с точки зрения добычи участков, — заявила премьер Норвегии Эрна Сульберг. — Проведение 24-го лицензионного раунда — последовательное воплощение этой политики».

Как пояснил министр нефти и энергетики Торд Лиен, освоение новых и дальних участков будет происходить по принципу «последовательной разведки». Это предполагает, что перед тем как предложить компаниям новые блоки, прежде будут проанализированы результаты разведки по уже выданным ранее лицензиям. Такой подход, предполагают власти королевства, позволит министерству, Нефтяному директорату и компаниям оптимизировать затраты и время на подготовку к добыче. Кроме того, подобная стратегия принесет положительные изменения в ситуации, когда стоимость нефти низкая, и безработица в нефтедобывающей стране растет, рассчитывают в Норвегии.

В правительстве королевства интригуют: блоки, которые будут предложены в 24-м лицензионном раунде, разделены на две категории — «интересные» и «очень интересные». Заявки компаний, претендующих на разработку тех или иных участков шельфа, министерство нефти и энергетики будет принимать до 30 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий 23-й лицензионный раунд правительство Норвегии проводило в январе прошлого года. Его особенностью стало то, что к разработке были предложены 54 участка в Баренцевом море, восемь из которых на территории бывшей спорной «серой зоны» в непосредственной близости к границе с Россией. Еще 8 беспрецедентно высоко — за 74-й параллелью.