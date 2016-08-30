Москва, 30 августа, 2016, 17:10 — ИА Регнум. На День города в Москве, 10−11 сентября 2016 года, на разных площадках города пройдет более тысячи мероприятий. На празднике ожидается до 10 млн человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Artem Svetlov Салют на День города в Москве

Как заявил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, праздничную программу на день рождения столицы формировали с учетом мнения москвичей.

«Всего было получено 1,5 миллиона мнений, предложений по самым разным аспектам — от классических концертов до экзотических предложений, таких как проект «Читающие памятники», — уточнил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что праздничные площадки организуют во всех округах Москвы, но основными центрами станут Тверская улица, Красная, Манежная, Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, Парк Горького, «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Коломенское», ВДНХ и пешеходные зоны Москвы.

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Традиционно торжественное открытие Дня города пройдет на Красной площади. Музыкальный старт празднику даст гимн Москвы, который прозвучит во всех округах города.

Так, на площади Революции проведут кулинарный фестиваль «Славянская трапеза». Гостям предложат блюда и напитки, приготовленные по старинным рецептам славянской кухни. На Поклонной горе пройдет парад российского студенчества, на Патриарших прудах — фестиваль М.А.Булгакова, а на Цветном бульваре — фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва».

В этот день на 33 городских площадках проведут мероприятия фестиваля «Московское кино». Тверская станет киноплощадкой для показа отечественных фильмов, таких как «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Гостья из будущего», «Ночной дозор», «Стиляги».

Программу мероприятий 10 сентября завершит грандиозный салют, стоимостью в 15 млн рублей. Во всех округах запустят около шести тысяч залпов в виде смайликов, бабочек и комет.

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На второй день праздника, 11 сентября, по Садовому кольцу пройдет парад городской техники. Он может претендовать на звание рекордного, как один из самых масштабных в мире, заявил Кибовский.

«Я считаю, что, когда мы его проведем, можем претендовать на попадание во все книги рекордов. Такого парада не было не только в стране, но и нигде в мире: 675 единиц техники примут участие. Это будут не только ретрообразцы, но и парк той техники, тех машин, которые в последние годы Москва обновила — это машины и общественного транспорта, и безопасности, и коммунального хозяйства», — отметил глава департамента культуры.

После парада в районе улиц Баррикадной и Красная Пресня откроется выставка автомобильной техники городских служб.

Также чиновник сообщил, что для москвичей обеспечат хорошую погоду.

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В спортивной части программы празднования проведут и фестивали по воркауту, студенческому и молодёжному спорту, а также Кубок Мэра Москвы по смешанному боевому единоборству ММА.

Кроме того, на ВДНХ состоится всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». На площади Промышленности установят светящиеся велосипеды, кинетическую танцплощадку и экокарусели.

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Безопасность праздничных мероприятий обеспечат более 15 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а для медицинского сопровождения задействуют 10 бригад Научно-практического центра экстренной медицинской помощи города Москвы. Дежурить будут также до 100 бригад скорой медицинской помощи.

Напомним, в 2015 году Москва отметила 868-летие. Основной темой праздничных мероприятий стала «Москва триумфальная». В столице прошло около 500 мероприятий: концерты, фестивали, шествия оркестров, бесплатные экскурсии, а вечером во всех округах прогремел салют. В прошлом году День города обошелся столице в 340 млн рублей.