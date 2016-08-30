Дублин, 30 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Корпорация Apple и власти Ирландии обжалуют в суде решение Еврокомиссии о неоправданных налоговых льготах, предоставленных ирландскими властями технологическому гиганту, сообщает агентство Reuters.

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Еврокомиссия пришла к выводу, что Ирландия недополучила от Apple налогов на сумму €13 млрд и страна должна вернуть эти деньги с процентами.

Министр финансов Ирландии Майкл Нунан заявил, что он не согласен с этим решением Еврокомиссии и намерен добиваться разрешения правительства на его обжалование в европейских судах.

По информации агентства, компания Apple также собирается подать апелляцию на это решение Еврокомиссии.

Стоит отметить, что этот случай не остался без внимания Казначейства США, пресс-служба которого назвала действия Еврокомиссии угрожающими иностранным инвестициям, бизнес-климату в Европе и атмосфере экономического партнерства между США и ЕС.