Москва, 30 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В России за январь-июль 2016 года убыль населения составила 13 тыс.700 человек. Так, за 7 месяцев родились 1 млн 093 тыс. 700 малышей, умерли 1 млн 107 тыс. 400 человек, сообщили в Росстате.

geralt Крест. Могила

Между тем, число браков превысило число разводов. В январе-июле поженились 529 тыс. 100 супружеских пар, развелись 347 тыс. 700.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, в России в I полугодии 2016 года смертность сократилась в РФ на 27 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. А министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что в прирост населения России в июне составил 9400 человек.

Оперативные данные по естественному движению населения (по дате регистрации в органах ЗАГС)