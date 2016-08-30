Москва, 30 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В России за январь-июль 2016 года убыль населения составила 13 тыс.700 человек. Так, за 7 месяцев родились 1 млн 093 тыс. 700 малышей, умерли 1 млн 107 тыс. 400 человек, сообщили в Росстате.

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Крест. Могила

Между тем, число браков превысило число разводов. В январе-июле поженились 529 тыс. 100 супружеских пар, развелись 347 тыс. 700.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, в России в I полугодии 2016 года смертность сократилась в РФ на 27 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. А министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявлял, что в прирост населения России в июне составил 9400 человек.

Оперативные данные по естественному движению населения (по дате регистрации в органах ЗАГС)

Тысяч
январь-июльприрост, снижение (-)
2016 г.2015 г.
Родившихся1093,71108,8-15,1
Умерших1107,41144,0-36,6
в том числе детей
в возрасте до 1 года6,87,5-0,7
Естественная убыль-13,7-35,2
Браков529,1585,5-56,4
Разводов347,7345,22,5