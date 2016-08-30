Москва, 30 августа, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Снижение цен на нефть, геополитические риски, санкции и дефицит бюджета, скорее всего, продолжат оттягивать решение по смягчению денежно-кредитной политики, в частности, снижению ключевой ставки. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 августа руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа о возможности снижения ключевой ставки ЦБ в сентябре.

Банк России Монета с изображением здания Центробанка РФ

«Шансы на снижение ставки не так высоки по сравнению с периодом двухмесячной давности, когда котировки нефти претендовали на пробой отметки в 55 долларов за баррель. В качестве сдерживающих факторов можно обозначить все еще актуальные риски раскручивания девальвационной спирали рубля, который вот-вот может «двинуть» на тестирование отметки 70 рублей против доллара», — отметил он.

«Снижение цен на нефть, геополитические риски, санкции и дефицит бюджета РФ, скорее всего, продолжат оттягивать решение по смягчению экономической политики», — подчеркнул эксперт. При этом приближение выборов в Госдуму 18 сентября окажет на национальную валюту позитивное воздействие, считает эксперт. «Что касается политической темы, то она, безусловно оказывает благоприятное воздействие на динамику рубля, но вряд ли повышает вероятность снижения ставки», — резюмировал он.

Снижение ключевой ставки Банка России не исключено после сентябрьского заседания совета директоров, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, все будет зависеть от инфляции, и «реальные шансы есть». Ранее 29 июля совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 10,5%, отметив приостановку снижения инфляционных ожиданий. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 16 сентября.