Нижний Новгород, 30 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области обнаружило признаки нарушения законодательства в формировании тарифа на утилизацию отходов на полигоне компании «МАГ Груп». Предметом разбирательства стало мартовское постановление областного правительства, которым была утверждена инвестиционная программа ООО «МАГ Груп» и установлена надбавка на утилизацию отходов на полигоне компании, сообщает КоммерсантЪ.

Eugenie Vasilyeff Вывоз мусора

Приняв к рассмотрению жалобы участников рынка, собственников жилья и общественных активистов, ведомство сочло, что действия областных властей могут противоречить закону «О защите конкуренции».

Надбавку к тарифу на 2016−2023 годы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, которые оказывает ООО «МАГ Груп», в правительстве региона объясняют затратами компании на модернизацию полигона ТБО.

По данным инвестпрограммы «МАГ Груп», в строительство современного комплекса, который будет сортировать и выдавать в виде вторсырья от 10% до 30% ввезенных отходов (470 тыс. т в год при общем объеме 882,8 тыс. т в год), планируется вложить 4,2 млрд руб. Зарабатывать на продаже вторсырья компания рассчитывает 165 млн руб. в год, но основным источником возврата инвестиций является утвержденная областным правительством инвестиционная надбавка. После ее введения с 1 июля 2016 года стоимость утилизации мусора на полигоне выросла со 146 до 308 рублей за кубометр для семи районов Нижнего Новгорода, Дзержинска и Володарского района.

Владельцы некоторых других полигонов также подняли свои расценки, и все это привело к повышению тарифов на вывоз мусора для населения.

В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области заявили, что инвестиционная надбавка позволит выполнить обновленные требования федерального закона «Об отходах» — построить мусоросортировочный комплекс и провести ряд работ по модернизации полигона. В министерстве заверили, что «инвестор не сможет воспользоваться инвестиционными средствами до того момента, пока не предоставит обоснование по их использованию и не начнет работы по проекту». Кроме того, в Минэкологии отметили, что тариф с инвестиционной надбавкой по полигону в Дзержинске сопоставим с тарифом на аналогичных современных комплексах — Городецком (294,09 руб. за 1 куб. м), Богородском (303,11 руб. за 1 куб. м) и Балахнинском (299,68 руб. за 1 куб. м).

Пока строительство мусоросортировочного комплекса затягивается. Конкурс по выбору подрядчика был отменен собственниками компании и признан ФАС незаконным. обоснованы ли жалобы заявителей, УФАС решит 15 сентября. После этого областным властям может быть вынесено предупреждение, и, если они его не исполнят, надзорное ведомство возбудит дело.

Пока в ФАС разбираются с законностью надбавок, Минэкологии ищет новые схем сбора и переработки отходов. В министерстве разработан проект территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе, с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в ближайшее время он будет размещен на официальном сайте регионального правительства для прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия. Параллельно документ проходит необходимые согласования в департаменте Росприроднадзора по ПФО.

Читайте также: С 2017 года в России запретят захоронение большинства видов отходов

По словам первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Натальи Мочалиной, территориальная схема позволит наиболее эффективно осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных, образующихся на территории Нижегородской области.

«В проекте территориальной схемы был учтен многолетний опыт Минэкологии Нижегородской области в сфере обращения с отходами. Когда в 2009 году мы начали эту работу, у нас не было российских аналогов, поэтому за ориентир принимали опыт зарубежных коллег, который пришлось серьезно адаптировать к нашим условиям, на что потребовалось длительное время, — заявила замминстра. — Теперь у нас действуют четыре полигона, отвечающих всем экологическим требованиям на территории городского округа Дзержинск, Городецкого, Балахнинского и Богородского районов. Таким образом, более 73% населения региона попадают в зону обслуживания современных комплексов ТКО. Кроме того, за последние четыре года в Нижегородской области ликвидировано около 80% несанкционированных свалок».

Экологи, успевшие познакомиться с территориальной схемой, дали противоречивые оценки, сообщает НИА «Нижний Новгород».

По словам ведущего эксперта Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО, аудитора национальной палаты экологических аудиторов Клары Романовой, территориальная схема не выполняет требования федерального законодательства к развитию отрасли, которое предписывает в ближайшее время перейти на минимизацию захоронения отходов: «Наша же схема направлена на развитие отрасли строительства полигонов. Когда была разработана и принята программа обращения с отходами в 2009 году, там планировалось строительство девяти полигонов. Мы так на этой точке и стоим. На сегодня в рамках программы построено только три полигона. И вся терсхема направлена на то, чтобы наполнить полигоны, а не на то, чтобы сформировать правильное отношение к обращению с отходами. На мой взгляд, территориальная схема совершенно не отвечает требованиям как нормативно-правовой базы, так и экономическим. У нас количество несанкционированных свалок за время реализации программы увеличилось в 10 раз».

В свою очередь, заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Владислав Жуков подчеркнул, что территориальная схема по обращению с отходами — это сложный документ, поэтому он будет требовать «дальнейшего логического развития».

По словам Жукова, проблемы с отходами на территории Нижегородской области не являются эксклюзивными: «Мы в других субъектах видим аналогичные проблемы, и их нужно решать системно. Мы видим отсутствие в ряде субъектов отсутствие индустриальной системы переработки отходов, и Нижегородская область далеко не среди отстающих в этом плане. Важный момент заключается в том, что вся эта отрасль не увязана в единую систему, которая бы, прежде всего, выходила из зоны конфликта участников данных хозяйственно-правовых взаимоотношений. Терсхема позволит урегулировать узловые конфликтные ситуации. Это, прежде всего, те риски, которые связаны с несанкционированным размещением отходов и увеличением их вторичного оборота».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в восьми субъектах Российской Федерации в 2016 году планируется принять региональные постановления по введению раздельного сбора мусора— в Республике Алтай, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Томской и Кировской областях, а также Республике Татарстан.

За счет внедрения раздельного сбора отходов доля ТКО, отправляемых на переработку, за 10 лет может вырасти до 25−30% от общей массы коммунальных отходов. Это поможет существенно снизить экологическую нагрузку на природные ресурсы страны и вернуть в цикл полезного использования миллионы тонн ресурсов ежегодно.

Читайте также: В 8 регионах России внедрят раздельный сбор отходов

Кроме того, с 1 января 2017 года в России будет запрещено захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень таких видов отходов устанавливается правительством РФ.

Фактически, будет запрещено захоронение большинства видов отходов. По словам главы Минприроды России Сергея Донского, формирование системы обращения с отходами — это практическая работа, ответственность за которую лежит в основном на органах региональной власти.

Территориальная схема в области обращения с отходами должна включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количестве отходов с разбивкой по видам и классам опасности, до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Региональные власти должны будут установить предельные тарифы на обращение с ТКО, выбрать региональных операторов, разработать программы в области обращения с отходами и территориальные схемы.