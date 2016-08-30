Москва, 30 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. 1 сентября в Москве осадков не ожидается. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, несмотря на грядущее похолодание на День Знаний установится теплая и солнечная погода.

publicdomainpictures.net Солнечная погода

«Воздух прогреется до 20 градусов, ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 5−10м/с», — сообщила она.

По прогнозу синоптика, с 30 августа в столице постепенно устанавливается осенний характер погоды. Последние дни лета будут дождливыми и прохладными. Температура воздуха будет понижаться: в ночь с 31 августа на 1 сентября похолодает до +8 градусов, возможен небольшой дождь.

Напомним, до конца дня 30 августа в столичном регионе ожидаются дожди с порывистым ветром и градом. Как сообщила пресс-служба МЧС, из-за разгула стихии возможны повреждения линий электропередач и повал деревьев.