Москва, 30 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Российские параолимпийцы не смогут принять участие в Играх-2018;
  • Президент Узбекистана Ислам Каримов. Жив или мертв? Почему узбекские СМИ хранят молчание?
  • В посольстве Китая в Киргизии произошел взрыв. Правоохранительные органы Киргизии предполагают, что произошедшее является терактом;
  • Губернаторы Дальнего Востока устроили аукцион, а жители Якутии вынуждены переходить на микрозаймы под грабительские проценты.