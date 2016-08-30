Радио REGNUM: первый выпуск за 30 августа
Москва, 30 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Российские параолимпийцы не смогут принять участие в Играх-2018;
- Президент Узбекистана Ислам Каримов. Жив или мертв? Почему узбекские СМИ хранят молчание?
- В посольстве Китая в Киргизии произошел взрыв. Правоохранительные органы Киргизии предполагают, что произошедшее является терактом;
- Губернаторы Дальнего Востока устроили аукцион, а жители Якутии вынуждены переходить на микрозаймы под грабительские проценты.