Москва, 30 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Арктический регион должен утверждаться в качестве пространства для открытого и равноправного диалога. Об этом говорится в приветственном слове президента РФ Владимира Путина участникам встречи стран Арктического совета, опубликованном пресс-службой аппарата Совета безопасности РФ.

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«Убежден, Арктика должна утверждаться как пространство для открытого и равноправного диалога, основанного на принципах всеобщей и неделимой безопасности, в котором нет места для геополитических игр военных блоков, закулисных соглашений и раздела сфер влияния», — говорится в приветственном слове главы государства.

По его словам, Россия «и впредь будет сохранять приверженность мирному освоению данного региона при соблюдении собственных национальных интересов и безусловном уважении интересов других стран».

Напомним, международный статус Арктики закреплён в международных соглашениях. Сама Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией.