Ростов-на-Дону, 30 августа, 2016, 15:15 — ИА Регнум. «Мы набрали неплохую динамику. Это касается аэропорта и крупных объектов, связанных с ЧМ-2018. И аэропорт, и стадион строятся точно в соответствии с «дорожной картой», — заявил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор региона Василий Голубев. Донской глава доложил о подготовке региона к мундиалу сегодня, 30 августа, сообщается на сайте Кремля.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Василием Голубевым

По словам Голубева, готовность «Ростов-Арены» опережает график строительства на два месяца. Что касается новой воздушной гавани донского региона — аэропорта «Платов», то готовность по федеральной части составляет почти 45%, по инвестиционной — 26%, по региональной — 28%. «Это точно соответствует графику, все объекты аэропорта в эту зиму войдут уже с теплоснабжением», — сказал Голубев.

Владимир Путин отметил, что стройки подобной аэропорту не было в стране очень много лет, и воздушная гавань очень нужна не только городу, а региону в целом.

По данным на 1 июля, взлётно-посадочная полоса длиной в 3600 метров сможет принимать и отправлять все типы воздушных судов. Не исключено, что у аэропорта в последствии появится и вторая полоса.

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Аэропорт должен заработать 1 декабря 2017 года. К этой дате должны быть подведены к «Платову» транспортные артерии — со стороны федеральной трассы М-4 «Дон» и отдельную дорогу к северной части областного центра.

«Таким образом, зона в районе Ростова, Новочеркасска, города Шахты позволяет нам сегодня рассчитывать на новое развитие этой части Ростовской области, собственно говоря, появляется новая инвестиционная привлекательность у региона», — считает губернатор.

Затем Путин и Голубев перешли к обсуждению социально-экономических вопросов. Подробности не сообщаются. Вероятно, обсуждалась и злободневная тема выплаты долгов по зарплате шахтёрам компании-банкрота «Кингкоул». Пока известно о том, что частично погашена задолженность перед 441 горняком. Но голодовку пострадавшие от горе-собственника работники шахт прекращать не собираются. Общий долг перед шахтёрами превышает 300 млн рублей.