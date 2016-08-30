Магас, 30 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В Ингушетии обнаружили машину «Волга», начиненную взрывчаткой. Автомобиль стоит у мечети в селе Али-Юрт Назрановского района. Район рядом с мечетью оцеплен, а люди из находящихся поблизости домов эвакуированы, сообщает ГТРК «Ставрополье».

Hans Мечеть

Припарковал машину у мечети и оставил ее с включенными габаритными фарами еще около 05:00 неизвестный человек. Это установлено по записям с видеокамер.

По одной из версий, заминированная машина может быть попыткой покушения на имама Ису Цечоева, который в этой сельской мечети совершал утреннюю молитву, пишет «Телеграф». «Один из прихожан мечети заметил, что человек, сидящий за рулем автомашины, садится в другое авто и отъезжает. Он обзвонил прихожан, обычно приходящих на утренний намаз, и сообщил в соответствующие органы», — пишет издание.

Отметим, информации об обнаружении заминированного автомобиля правоохранительные органы пока не дали.