Таллин, 30 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. С 26 по 28 августа в южной Эстонии (Выру и Пылва) состоялся первый этап полевых учений «Лук» (Sibul 2016) южно-эстонских дружин военизированного добровольного ополчения Kautseliit, в ходе которого ополченцы практиковались в ведении боевых действий в партизанских условиях. Об этом сегодня, 30 августа, сообщило эстонское издание Postimees.

Виктор Васнецов. Битва между скифами и славянами. 1879

По словам руководителя учений со стороны Тартуской дружины ополчения, лейтенанта Маргуса Лиллака, подразделения «Кайтселийт» должны при необходимости уметь действовать в тылу вражеских сил на захваченной им территории. Упор делается и на повышение боевой эффективности каждого подразделения ополчения. По его словам, подобные практические учения длятся целый год, а участники получают конкретные оценки за вполне конкретные действия.

В рамках учений SIBUL 2016 учения пройдут в течение выходных дней в различных волостях юго-восточной Эстонии, в том числе и примыкающих к границе с Россией. Женские отделения Kaitseliit уезда Тартумаа отрабатывают элементы эвакуации семей ополченцев. Учения завершатся 18 сентября. В практических учениях принимают участия подразделения народного ополчения Латвии Zemessardze.