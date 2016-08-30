Сана, 30 августа, 2016, 12:47 — ИА Регнум.



Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Джейми МакГолдрик заявил 30 августа, что в результате 18-месячного конфликта в стране погибло приблизительно 10 тыс. человек, сообщает Reuters.

С таким заявлением МакГолдрик выступил на пресс-конференции столице Йемене, в ходе которой он добавил, что данные о численности жертв были получены от медицинских учреждений разрушенного гражданской войной государства.

Он также отметил, что количество погибших, скорее всего, еще больше, поскольку во многих регионах нет работающих медицинских учреждений, поэтому родным приходится хоронить близких напрямую.