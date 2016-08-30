Москва, 30 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Безопасность детей во время летнего отдыха — это самое главное. Сейчас решение проблем летнего отдыха возложена на Минобрнауки. Мы будем исходить из того, что летний отдых детей будет рассматриваться, как дополнительное образование. Об этом сегодня, 30 августа, заявила министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании.

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«Минобрнауки будет прилагать все усилия, чтобы это дополнительное образование было полноценным и, самое главное, безопасным. Должен быть человек, отвечающий за безопасность отдыха детей», — отметила Васильева