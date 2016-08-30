Новосибирск, 30 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. «Повышения тарифов на маршрутные такси с начала сентября не будет. Объявления об изменении тарифов разместил только один перевозчик. Вчера оно было снято, поскольку повышение тарифа не предвидится «, — заявили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, комментируя новость о том, перевозчики на маршрутках № 364 и 365 проинформировали горожан о повышении стоимость проезда с 25 до 28 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Кроме того, сегодня на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов отметил, что ряд перевозчиков обратились в департамент по тарифам с просьбой пересмотреть стоимость проезда, но пока этот вопрос на рассмотрении.

«Есть много вопросов, на которые предстоит ответить. В частности, смогут ли перевозчики доказать обоснованность своих затрат. В конце сентября-начале октября будут сделаны выводы, которые станут основой дальнейших решений», — сказал глава регионального минтранса, подчеркнув, что не все перевозчики области ставят вопрос о поднятии тарифа, поскольку все виды транспорта работают в комплексе: повышение тарифов на некоторых видах транспорта может спровоцировать отток пассажиров и повлечь убыток таких перевозчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в некоторых маршрутных такси Новосибирска появились объявления о повышении стоимости проезда с 1 сентября. Сообщения были размещены в маршрутках №364 и №365.