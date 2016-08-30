Манила, 30 августа, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Правительство Филиппин рассматривает возможность запуска единственной в стране АЭС, строительство которой обошлось в 2 млрд долларов, заявил министр энергетики Альфонсо Куси, сообщает 30 августа Reuters.

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Он добавил, что для возрождая законсервированной АЭС мощностью 620 МВт, расположенной в провинции Батаан, на северо-западе от Манилы, потребуется 1 млрд долларов инвестиций.

Альфонсо Куси отметил, что использование ядерной энергии позволит удовлетворить растущие потребности Филиппин в электроэнергии. Ожидается, что, в период до 2030 года, ежегодный рост спроса на электроэнергию составит 5 процентов.

Филиппины — одно из более чем двух десятков других государств, желающих использовать ядерную энергию для поддержания своего энергетическом баланса.