Москва, 30 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Педагогическим работникам, проживающим и работающим на селе и в поселках городского типа, предлагается предоставить право на компенсацию расходов на оплату жилья, отопления и электроэнергии в полном объеме, независимо от размера и типа жилого помещения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа, соответствующий законопроекта внес в Госдуму депутат Олег Смолин (КПРФ).

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Законопроект предусматривает, что такие меры социальной поддержки педработников федеральных образовательных организаций обеспечиваются за счет федерального бюджета, а учителей образовательных организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций — за счет бюджетов регионов. Автор законопроекта напоминает, что его инициатива лишь восстанавливает право, которое ранее уже было у сельских учителей: оно было впервые введено в 1930 году и позднее было сохранено законом об образовании» в редакциях 1992 и 1996 годов.