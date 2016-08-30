Ханой, 30 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В вооруженном конфликте, который может вспыхнуть из-за территориальных споров в Южно-Китайском море, не будет победителей, заявил президент Вьетнама Чан Дай Куанг, сообщило 30 августа AFP.

fotokto.ru Спорные острова. Южно-Китаское море

«Южно-Китайское море, расположенное в самом сердце Юго-Восточной Азии, обеспечивает не только те или иные экономические преимущества для стран этого региона, но также является жизненно важным регионом международной морской коммуникации и воздушного сообщения», — сказал президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

«И если мы позволим дестабилизировать этот регион, особенно в случае возникновения вооруженного конфликта, не будет ни победителей, ни побежденных, а, скорее всего, проиграют все», — предупредил он Чан Дай Куанг.

КНР продолжает игнорировать решения Гаагского международного арбитражного суда, отклонившего территориальные претензии Китая на спорные острова в Южно-Китайском море. В то же время Китай строит на спорных территориях взлетно-посадочные полосы, способные принять тяжелые военные самолеты. Действия Китая вызывают напряжение в отношениях с Вьетнамом и Филиппинами.