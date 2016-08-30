Волгоград, 30 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области специалисты предпринимают меры по недопущению распространения вируса африканской чумы свиней в Михайловском районе. Новый очаг был выявлен на свиноводческой ферме ООО «Агрокомбинат Михайловский» в селе Сидоры. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии 30 августа.

volganet.ru Чума свиней обнаружена в Волгоградской области

В зоне риска оказались город Михайловка, рабочий поселок Себрово и село Сидоры. Здесь в радиусе пяти километров от эпизоотического очага установлена первая угрожаемая зона. Так как вакцины от АЧС не существует, в ближайшее время там будет отчуждено все свинопоголовье, включая поголовье предприятия «Агоркомбинат Михайловский», где содержится 1,3 тыс. свиней. Также дезинфекцию пройдут все помещения и транспорт.

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Два района Волгоградской области оказались под угрозой чумы свиней

Кроме того, в регионе увеличивается количество проверочных дорожных постов — до 20. На автодорогах сотрудники ветслужбы и полицейские проверяют грузы машин и наличие у водителей сопроводительных документов. Подозрительные продукты свиноводства изымаются.

Второй угрожаемой зоной признаны Алексеевский, Даниловский, Еланский, Киквидзенский, Кумылженский, Новоаннинский, Серафимовичский и Фроловский районы, а также города Михайловка и Фролово. Здесь вводятся ограничения на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Пока действует карантин будут отменены сельскохозяйственные ярмарки и выставки животных, а на рынках введут запрет на торговлю свиньями и продукцией свиноводства. Исключение составляет продукция свиноводства, прошедшая термическую обработку. Посылки с продуктами и сырьем животного происхождения, кроме консервов промышленной выработки, отделения связи принимать не будут.

Все эти ограничительные меры будут действовать полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году первый очаг опасного вируса животных был выявлен в Руднянском районе, где свиньи погибли в двух личных подсобных хозяйствах села Матышево. Затем опасный вирус был обнаружен в одном из частных подворий рабочего поселка Елань. Менее чем через две недели чуму свиней выявили в Камышинском районе.