Ростов-на-Дону, 30 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева, которая в составе сборной России выиграла Олимпиаду-2016, считает награду высшего достоинства посланной Богом. «Мы ехали за «золотом», перед нами стояла чёткая цель, но никто не знал, что всё сложится именно так», — отметила спортсменка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 30 августа.

rio2016.com Триумфаторы Рио:

По словам Вяхиревой, если бы не было таких игр-триллеров, то никто бы не заметил победу. «Мне кажется, очень интересно было просто смотреть, и люди подсели на гандбол. Мы, если честно, очень рады этому. Нам сейчас зарплаты не очень важны. Мы хотим, чтобы люди знали, что такой спорт есть, чтобы детишки стояли в очереди в секции, чтобы гандбол стал народным», — привели слова гандболистки в Федерации гандбола России.

Напомним, что шесть гандболисток «Ростов-Дона» вошли в состав дружины Евгения Трефилова, которая не проиграла ни одного матча Олимпиады-2016. В финале сборная России билась за «золото» с командой Франции и победила со счетом 22:19. Имена ростовчанок решено нанести на комбайны завода «Ростсельмаш», выпустив специальную серию машин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии цвета российского триколора защищали Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Сень, Анна Седойкина и Марина Судакова. Как поделилась после Олимпийских игр разыгрывающий «Ростов-Дона» Екатерина Ильина, сомнений в победе команды практически не было. Залогом успеха стали собранность и уверенность в своих силах.