Токио, 30 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Группа островов в Восточно-Китайском море, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае — Дяоюйдао, исторически являются территорией Японии, заявил главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в своем интервью Reuters.

Флаг Японской империи

«Совершенно очевидно, что острова Сенкаку являются исторической территорией Японии», — сказал Ёсихидэ Суга.

Напряжение в вопросе территориальной принадлежности группы островов Сенкаку или Дяоюйдао произошло после того, как более десятка судов береговой охраны Китая прошло вблизи группы оспариваемых островов.