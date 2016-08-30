Япония оспаривает принадлежность островов в Восточно-Китайском море
Токио, 30 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Группа островов в Восточно-Китайском море, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае — Дяоюйдао, исторически являются территорией Японии, заявил главный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в своем интервью Reuters.
Флаг Японской империи
«Совершенно очевидно, что острова Сенкаку являются исторической территорией Японии», — сказал Ёсихидэ Суга.
Напряжение в вопросе территориальной принадлежности группы островов Сенкаку или Дяоюйдао произошло после того, как более десятка судов береговой охраны Китая прошло вблизи группы оспариваемых островов.