Симферополь, 30 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Аэропорт «Бельбек» в Севастополе имеет перспективы развития как «нишевой» аэропорт для бизнес-авиации, но его использование осложнено необходимостью делить взлётно-посадочную полосу с военной авиацией. Об этом журналистам в Симферополе 29 августа заявил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

megatrip.ru Международный аэропорт Симферополь

«Аэропорт «Бельбек», как гражданский, имеет право на жизнь, но, наверное, все-таки это должно быть узконаправленное подразделение под обслуживание бизнес-авиации», — цитирует Плаксина ИА «Крыминформ».

Он пояснил, что основным препятствием развития «Бельбека» станет его двойное назначение как военно-гражданского: из-за военных много ограничений по использованию взлётно-посадочной полосы в гражданских целях. При этом Плаксин отметил, что экономически не целесообразно строить конкурирующие между собой однотипные аэропорты на расстоянии менее 300 километров, а между Симферополем и Севастополем расстояние всего около 80 километров.

При этом, после завершения строительства нового терминала аэропорта «Симферополь», он сможет принимать до 15 млн пассажиров в год, что вдвое больше существующей загрузки.

«В проекте также предусмотрена возможность его расширения, поэтому до 2035 года аэропорт «Симферополь» будет готов обслужить весь поток туристов, прибывающих на полуостров авиационным транспортом», — резюмировал Плаксин.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас, согласно постановлению правительства РФ, аэропорт «Бельбек» находится в совместном пользовании Минобороны и правительства Севастополя, фактическими пользователями ВПП являются Минобороны и ГУП «Аэропорт Севастополь». Планировалось, что ГУП станет заказчиком реконструкции аэропортового комплекса за счет средств федеральной целевой программы.

Гражданскому аэропорту «Бельбек» необходимы инвестиции в размере около 4,67 млрд рублей, из них 1,776 млрд могло быть получено по ФЦП и 2,9 млрд — от частного инвестора в случае, если бы аэропорт передали в управление симферопольскому аэропорту. Но этого так и не произошло.

После отказа аэропорта «Симферополь» заняться севастопольским аэропортом, правительство Севастополя намерено создать в аэропорту «Бельбек» крупный воздушный узел, конкурирующий с «Симферополем». Для этого ищут нового инвестора. Ситуацию будут обсуждать с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком 31 августа.

«Пропускная способность аэропорта «Бельбек» после реконструкции его гражданской части — 2,5 млн человек. И он станет таким хабом для ЮБК, западной части Крыма, города Севастополя. В аэропорту Симферополя наблюдается мощнейшая загрузка, и любой сбой приводит к тому, что пассажиропоток не обслуживается в полной мере. То есть мы готовы разгрузить Симферополь, который уже не справляется и сделать прямые рейсы в Севастополь», — заявил 13 августа врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников по итогам рабочей поездки на «Бельбек».

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