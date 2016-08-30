Лондон, 30 августа, 2016, 09:57 — ИА Регнум. На фоне таких угроз, как российский Т-14 «Армата», британский танк «Челленджер-2» все больше отстает по тактико-техническим характеристикам, из-за чего Соединенное Королевство вынуждено проводить его модернизацию, чтобы поспевать с развитием бронетехники. У Лондона нет другого выхода. Как минимум потому, что «Челленджер-2» останется в строю по меньшей мере до 2035 года, так как его замена сопряжена с большими затратами, пишет Роберт Бекхузен в статье для War is Boring.

Brian Robert Marshall Танк «Челленджер 2»

Автор отмечает, что модернизированный «Челленджер-2», в свою очередь, также модернизированная версия танка «Челленджер» — может по-прежнему быть крайне боеспособной единицей техники. Он показал себя достойно на поле боя. Единственная проблема состоит в том, что машина вряд ли пройдет нужную модернизацию из-за её высокой стоимости. Поэтому британский танк 2020-х или 2030-х годов, вероятно, будет мало чем отличаться от нынешней версии.

О предстоящей модернизации известно немного: первые контракты на выполнение работ будут подписываться в октябре. Получить часть $800 млн, выделенных на программу модернизации более чем 200 танков — большей части танкового арсенала Великобритании, — хотят как европейские, так и американские производители оружия.

Вероятнее всего, самым значительным изменениям подвергнется башня танка. В нынешнем варианте на танке нет тепловизионного прицела для командира бронированной машины, что в значительной степени ограничивает способность экипажа противодействовать противнику в ночных условиях. Установка нового тепловизора почти гарантирована.

Затем модернизации подвергнется пушка «Челленджера-2», которая, по сравнению с другими танками, обладает достаточно низкими характеристиками. Связано это с тем, что её ствол нарезной, тогда как современные танки не нуждаются в таких стволах, поскольку в них используются снаряды со стабилизаторами, которые поддерживают аэродинамическую стабильность без необходимости использовать нарезные стволы. С помощью гладкоствольной пушки можно создать большее давление и придать снаряду большую скорость, что означает, в свою очередь, большую пробивную силу. Нарезные стволы остались только у британского «Челленджера-2» и индийского «Арджуна».

Теперь необходимо учесть, отмечает автор, что Россия строит новые, тяжело бронированные танки, тогда как пушка «Челленджера-2» является своего рода анахронизмом, особенно сейчас, когда разработки Москвы также вынудили Францию и Германию разрабатывать новый танк, известный как «Леопард-3».

Однако модернизация пушки «Челленджера-2» потребует изменения конфигурации башни танка, поскольку нынешняя не способна вместить в себя боеприпасы, используемые в гладкоствольной пушке.

Будет ли осуществлена замена пушки или нет, будет зависеть от того, кто выиграет контракт. В частности, международный консорциум, возглавляемой британской компанией BAE Systems, не выступил с предложением о замене пушки, тогда как германская компания Rheinmetall предложила заменить пушку «Челленджера-2» L30A1 на гладкоствольную L/55, которая установлена на «Леопарде-2». Германская компания предлагает провести еще ряд технических преобразований на британском танке.

Однако против германской компании играют и экономические факторы — в особенности после выхода Великобритании из состава ЕС, что означает непростой период для экономики Соединенного Королевства. В таких условиях правительство Великобритании может предпочесть заплатить британской компании, чем потратить миллионы фунтов стерлингов на германские пушки. Лондон может также посчитать, что новая пушка и башня окажутся слишком затратными в любом случае.

Нужно также отметить, что предлагаемые группой компаний, возглавляемой британской BAE Systems, в которую входит американская General Dynamics, изменения носят намного более скромный характер, чем германские. Они включают в себя установку тепловизора для командира танка, улучшение систем ведения огня и управления пушкой, а также электронный интерфейс.

Хорошей новостью для британской армии является то, что правительство страны выделило средства на разработку систем активной защиты — которая может нарушить работу управляемого оружия — для установки «Челленджер-2» в рамках отдельной программы. Неясно, будет ли она применена до 2018 года.

Таким образом, если не будет неожиданностей, стоит ожидать, что новый британский танк «Челленджер-2» будет таким же, как и старый «Челленджер-2».