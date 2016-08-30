Токио, 30 августа, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Мощный тайфун Lionrock приближается к префектуре Фукусима, расположенной в восточной части Японии, также ожидается, что тайфун обрушится на префектуру Иватэ или префектуру Мияги вечером 30 августа, сообщает 30 августа The Mainichi со ссылкой на Японское метеорологическое агентство (JMA).

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JMA сообщает, что тайфун может принести с собой до 350 мм осадков. Муниципалитеты префектур Ивате, Мияги, Фукусима и ряда других приняли решение о подготовке эвакуации и создании убежищ. В некоторых районах Тохоку местные жители уже покинули свои дома и укрылись в убежищах.

Транспортные системы некоторых районов Тохоку оказались парализованы. Авиакомпания Japan Airlines отменила 59 рейсов, а All Nippon Airways — 37 рейсов. Железнодорожное сообщение в Хоккайдо, Тохоку и Акита Синкансэн парализовано практически полностью.

По сообщению JMA, тайфун Lionrock, уже 10-й тайфун в 2016 году, пройдет 31 августа через Тохоку, восточный регион Японии, и направится в Японское море.