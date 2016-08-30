Москва, 30 августа, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа. Документ направлен на приведение правового регулирования в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства в соответствие с действующим законодательством, отмечают авторы.

ИА REGNUM Госдума

Прежде всего, определяются особенности правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Предлагается сократить количество организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) — СНТ и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества) — ОНТ.

Вопросы, связанные с переоформлением учредительных документов ранее созданных садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, урегулированы в переходных положениях законопроекта.

Для устранения правовой неопределенности законопроектом также предлагается отказаться от понятия «жилое строение», которое не предусмотрено Жилищным кодексом. Взамен вводится понятие «садовый дом», для размещения которого не требуется разрешения на строительство.

Также устанавливается, что садовый (дачный) земельный участок может использоваться для строительства жилого дома — объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания граждан. На огородном земельном участке граждане вправе размещать исключительно хозяйственные постройки, не являющиеся объектами капитального строительства.

Законопроектом также предлагается определить общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы, а также порядок подготовки финансово-экономического обоснования размеров взносов, утверждаемого общим собранием членов товарищества.

Кроме того, предусматривается создание органов управления садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Законопроект также определяет правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования товарищества, в том числе предусмотрена возможность передачи общего имущества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в общую долевую собственность лиц, являющихся собственниками земельных участков, включенных в границы территории товарищества.

Предлагается отказаться от действующего механизма договоров, заключаемых с лицами, ведущими садоводство, огородничество и дачное хозяйство на земельных участках, расположенных в границах территории товарищества, не являющимися его членами. Закрепляется обязанность таких лиц платить за создание и использование имущества общего пользования товарищества в порядке, установленном уставом товарищества. Такие изменения позволят снизить риск уклонения от заключения соответствующих договоров и их ненадлежащего выполнения, уверены в правительстве.

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В июне Госдума приняла закон о садоводческих хозяйствах. Документ регулирует «внутреннюю жизнь» СНТ и ДНП. Прежде всего, он уточняет порядок расчета членских взносов — прописывается, что такие взносы направляются в том числе на содержание имущества общего пользования.