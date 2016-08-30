Коломбо, Шри-Ланка, 30 августа, 2016, 03:02 — ИА Регнум. Полиция Шри-Ланки арестовала подростка, который обвиняется во взломе сайта президента страны, сообщает ВВС 30 августа.

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Оказалось, что за группой хакеров, называвшей себя Sri Lanka Youth и причастной ко взлому сайта главы государства, стоял 17-летний школьник из Коломбо — главарь и единственный участник кибер-группировки. Полиция выясняет мотивы поступка, о наказании, которое может ожидать подростка, не сообщается.

Ранее в четверг сайт президента Шри-Ланки Майтрапала Сирисена оказался взломан, на его главной странице появилось обращение к президенту с призывом прекратить «безответственную работу премьера», провести досрочные президентские выборы, а также перенести школьные экзамены, которые выпадают на тамильские религиозные праздники. Обращение, которое было подписано «группировка Sri Lanka Youth», провисело на сайте главы государства несколько часов. В пятницу сайт оказался взломан повторно, после чего был закрыт для посещения.