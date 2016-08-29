Москва, 30 августа, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Правительство России намерено создать новый энциклопедический интернет-сайт на базе российских научных энциклопедий, в том числе Большой российской энциклопедии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева от 25 августа, в целях создания «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала» предполагается сформировать специальную межведомственную рабочую группу.

Предполагается, что рабочую группу возглавит вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, а его заместителями будут замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, замруководителя Роспечати Владимир Григорьев и глава департамента культуры правительства России Пётр Скороспелов.

Также работой над проектом займутся представители Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, Федерального агентства научных организаций и Российской академии наук.