Москва, 30 августа, 2016, 00:44 — ИА Регнум. В Кремле не располагают подтверждением сообщений о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Московский Кремль

«У нас нет никаких подтверждений этой информации», — приводит слова Дмитрия Пескова телеканал RT.

Напомним, ранее агентство «Фергана.ру» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Ислам Каримов скончался 29 августа в районе 15:30 по ташкентскому времени (13:30 мск.). Официальной информации на данный момент не поступало.

До этого дочь Ислама Каримова подтвердила, что президент попал в больницу 27 августа после инсульта.

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах Узекистана, все органы правопорядка ресублики, в том числе спецслужбы и армия, переведены на усиленный режим несения службы.

Кроме этого, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов взят под домашний арест.

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