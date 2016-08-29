Ташкент, 29 августа, 2016, 22:47 — ИА Регнум. После смерти президента Узбекистана Ислама Каримова, который скончался сегодня после кровоизлияния в мозг, вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов взят под арест. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

uzelections.blogspot Рустам Азимов

Азимов стал вице-премьером в 2000 году. Он курирует экономический блок правительства Узбекистана. Периодически он совмещал пост вице-премьера с постом министра финансов или постом министра экономики и статистики.

Сообщается, что Азимов взят под домашний арест.

Подробности уточняются.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов скончался от кровоизлияния в мозг. 27 августа Каримов перенес инсульт.