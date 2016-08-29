Бразилиа, 29 августа, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Сегодня в Сенате Бразилии выступила Дилма Руссефф, которая произнесла речь в свою защиту. Напомним, что бразильские сенаторы должны в течение ближайших дней принять решение по импичменту.

Senado Federal Дилма Руссефф

Как сообщает Euronews, Дилма Руссефф отрицает какую-либо причастность к коррупционным схемам и заявляет о своей полной невиновности. Она назвала попытку импичмента заговором. Руссефф призвала сенаторов проголосовать против импичмента и поддержать демократию, а не переворот. В своей речи Руссефф заявила, что обвинения против неё безосновательны, а процесс импичмента — это покушение на бразильскую демократию и является государственным переворотом. Кроме этого, она призвала организовать референдум для вынесения вопроса об импичменте на всеобщее голосование.

Большинство экспертов уверены, что отставка Дилма Руссефф состоится. И, в перспективе, она может не только лишиться статуса президента страны, но и стать фигурантом уголовного дела, писало ранее ИА REGNUM.