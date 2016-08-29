Ташкент, 29 августа, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Все органы правопорядка Узбекистана, в том числе спецслужбы и армия, переведены на усиленный режим несения службы, сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах республики.

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«Команда была дана примерно в 17.00 по местному времени (15.00 мск), готовность — 100% личного состава», отметил собеседник агентства. По его словам, личному составу неизвестна причина таких мер, которые являются исключительными.

27 августа президент Ислам Каримов был госпитализирован в одну из клиник.

Правительство Узбекистана заявило о том, что глава государства находится на стационарном лечении, однако утром 29 августа дочь Каримова, Лола Каримова-Тилляева, написала на своей странице в социальной сети Instagram, что её отец госпитализирован в связи с мозговым кровоизлиянием.

«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром (27 августа), он госпитализирован и находится в реанимационном отделении», написала она.