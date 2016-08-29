Москва, 29 августа, 2016, 18:19 — ИА Регнум. «По данным архива ФАР Рашкин Валерий Федорович 1955 года рождения имеет жетон «Спасательный отряд» № 3586, выданный в 1979 году. что говорит о том, что на момент получения жетона имел спортивную квалификацию по альпинизму Iсп. разряд — КМС. Ни звания Мастер спорта СССР, ни звания Мастер спорта России Рашкину В.Ф. не присваивалось, в 1990 году призовых мест на чемпионатах СССР не занимал, по чемпионату 1987 года данных в архиве ФАР нет», — отмечается в официальном письме Общероссийской общественной организации «Федерации альпинизма России».

Снаряжение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин направил министру спорта РФ Виталию Мутко и в Федерацию альпинизма России запрос: «Является ли действующий депутат Госдумы Валерий Рашкин мастером спорта (МС) по альпинизму?».

Максим Сурайкин рассказал журналистам, что Валерий Рашкин уже во второй раз оказывается в ситуации, когда его спортивные и научные заслуги не подтверждаются профильными структурами, ответственными за их присвоение.

«Ранее депутат Госдумы утверждал, что имеет докторскую степень, но, как выяснила проверка, его диссертация в Российской государственной библиотеке (ФГБУ РГБ) не хранится», — добавил лидер «Коммунистов России».