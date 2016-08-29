Орел, 29 августа, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Около 6,4 млн рублей направили дополнительно на обеспечение лекарствами льготников в Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам аппаратного совещания 29 августа. Как отмечалось, департаментом здравоохранения области принимаются меры по максимально возможному обеспечению пациентов лекарствами, однако, как отмечалось, есть определенные трудности с обеспечением федеральных льготников

PeteLinforth Льготные лекарства

Как сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Лялюхин, свыше 6 млн рублей удалось сэкономить в результате проведенных в марте закупок лекарственных препаратов на второе полугодие.

Всего, пояснили в пресс-службе, в Орловской области право на льготное обеспечение лекарственными препаратами имеют 68 тыс. 628 человек. Из них 13 тыс. 106 человек — федеральные льготники, 54 тыс. 660 — региональные льготники, 786 человек получают дорогостоящие лекарства по федеральной программе семи высокозатратных нозологий, 76 человек страдают редкими (орфанными) заболеваниями и обеспечиваются лечением за счет средств регионального бюджета.

В этом году на обеспечение лекарственными препаратами федеральных льготников региону отпущено 98,7 млн рублей средств федерального бюджета и 45,1 млн рублей средств регионального бюджета. Региональным льготникам отпущено лекарств на сумму почти 129,6 млн рублей, пациентам с редкими (орфанными) заболеваниями — на сумму 46,3 млн рублей, пациентам по высокозатратным нозологиям — на сумму 228 млн рублей. Средняя стоимость каждого рецепта составила от полутора до 196 тысяч рублей.

В регионе рассчитывают, что в ближайшее время из федерального бюджета Орловская область получит 5,4 млн рублей — на обеспечение лекарствами льготных категорий, еще около 13 млн рублей — «в качестве реализации антикризисных мер правительства РФ».

Кроме того, на ближайшей сессии облсовета будет рассмотрен вопрос об изменении региональной доли финансирования по этой строке бюджета — чтобы иметь возможность выделить дополнительно средства на закупку лекарств для льготников.

На этом же совещании Александр Лялюхин сообщил о том, что региональное управление здравоохранения просит производителей лекарственных средств и инсулина оказать помощь региону.

«Мы уже написали письма и обращения крупным производителям лекарств и инсулина, в том числе Sanofi, с просьбой оказать благотворительную помощь льготным категориям граждан, которые проживают на территории Орловской области», — цитируют «Орловские новости» чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с обеспечением льготников лекарствами возникли в Орловской области еще в 2014 году, а осенью 2015-го стали причиной отставки с поста руководителя департамента здравоохранения Павла Сурмиевича. Александр Лялюхин пришел на этот пост в сентябре.