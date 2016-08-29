Москва, 29 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. По Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро начал курсировать тематический кинопоезд, посвящённый 80-летию «Союзмультфильма». Каждый из вагонов состава оформлен кадрами из мультфильмов, в разное время снятых в стенах киностудии. Стены вагонов украшают фотографии, цитаты героев, биографии режиссёров, а также малоизвестные факты из истории создания мультфильмов.

Пресс-служба Московского метрополитена Фотография на фоне персонажей мультфильма

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Союзмультфильма», запуск кинопоезда прошёл 27 августа и был приурочен к Дню российского кино. Ранее сообщалось, что состав должны были ввести в эксплуатацию ещё в июне. Задержку коллективу киностудии в Московском метрополитене объяснили нехваткой денежных средств.

Пресс-служба Московского метрополитена Поезд к юбилею «Союзмультфильма»

Главная цель запуска мультипликационного поезда — рассказать о людях, которые стояли за созданием всеми любимых мультфильмов. Теперь в метро можно узнать много нового об авторах «Котёнка по имени Гав» и «Аленького цветочка» — Льве Атаманове, режиссёре Фёдоре Хитруке, снявшем «Винни-Пуха», Романе Качанове — создателе мультфильмов «Варежка», «Чебурашка» и «Тайна третьей планеты».

Пассажиры увидят героев мультфильмов Юрия Норштейна («Ёжик в тумане»), Эдуарда Назарова («Жил-был пёс», «Мартынко», «Путешествие муравья»), Бориса Степанцева («Вовка в Тридевятом царстве», «Малыш и Карлсон»), Инессы Ковалевской («Как львёнок и черепаха пели песню», «В порту», «Бременские музыканты») и Владимира Попова («Трое из Простоквашино»).

Пресс-служба Московского метрополитена Новые вагоны метро

«Мы выбрали 9 самых знаковых режиссеров «Союзмультфильма» и посвятили их фильмам целый вагон (в двух случаях — объединили близких авторов). Снаружи каждый вагон украшает пара культовых героев из одного из фильмов автора. Последний вагон поезда проиллюстрирован кадрами из современных работ студии, молодых режиссёров, которые снимают авторское короткометражное кино на студии последние 2−3 года. Эти фильмы активно ездят по международным анимационным фестивалям и занимают призовые места. Это мировое и российское признание, которое очень важно для современной анимации. Особенно это заметно сегодня, в год Российского кино», — рассказывает исполняющий обязанности генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Глеб Давыдов.

Пресс-служба Московского метрополитена Мультипликационные вагоны метро

27 августа в кассы метрополитена также поступили фирменные проездные билеты с изображением персонажей Ёжика из «Ёжика в тумане» и Винни-Пуха.

Киностудия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года. За 80 лет истории в её стенах были созданы более 1,5 тысячи мультипликационных фильмов, которые стали культурным кодом для миллионов советских и российских зрителей.