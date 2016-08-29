Новосибирск, 29 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В Институте физики полупроводников имени А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН разработали флеш-память с использованием мультиграфена, которая по быстродействию и времени хранения информации существенно превосходит аналогичные устройства, основанные на других материалах, сообщает сайт «Наука в Сибири».

succo Флешка

Российские ученые опробовали применение мультиграфена (вещества из нескольких слоев графена) в устройствах флеш-памяти. Используемый мультиграфен имеет важную особенность: большую работу выхода для электронов, что позволяет резко увеличить потенциальный барьер на границе мультиграфена и оксида кремния.

Мультиграфен, находящийся между оксидами, становится глубоким хранилищем, куда электрический заряд скидывается и потом хранится гораздо дольше, чем в обычных накопителях. Это также позволит использовать более тонкий туннельный слой и увеличить быстродействие. В данный момент российские ученые продолжают работать над созданием опытных образцов супер-флешки.