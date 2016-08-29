Тверь, 29 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Вагоны товарного поезда, следовавшего через территорию Тверской области, расцепились на ходу, в результате поезд был экстренно остановлен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на Октябрьской железной дороге, инцидент произошел около 07:00 28 августа на перегоне Чертолино — Мончалово.

ИА REGNUM Товарный состав

В результате движение поездов было приостановлено в оба направления: на три часа был задержан пассажирский поезд №002Р Рига — Москва на 3 часа, пригородные поезда №6808 Русаново — Ржев и №6801 Ржев — Русаново.

В настоящее время движение на участке восстановлено.

Это уже второй подобный железнодорожный инцидент за последнее время. 7 августа в Воронежской области при движении пассажирского поезда по маршруту «Адлер — Санкт-Петербург» отцепились вагоны. Причиной происшествия на ЮВЖД назвали неисправность автосцепного устройства. Тогда никто из пассажиров не пострадал.