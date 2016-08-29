Москва, 29 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В России будут созданы все условия для того, чтобы каждый желающий смог проголосовать в ходе Дня выборов в сентябре. Об этом 29 августа в ходе форума «В единстве с Россией» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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«Мы создадим все условия для того, чтобы в день выборов каждый участок мог принять тех, кто хочет проголосовать, чтобы избирательный процесс был и организованным, и безопасным. Но самое главное, что нужно для выборов, чтобы избирательный процесс был абсолютно прозрачным», — сказал Медведев.

По его словам, на это нацелен «и наш Центральный избирательный комитет, и загранучреждения Министерства иностранных дел».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.