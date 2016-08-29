Тель-Авив, Израиль, 29 августа, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Обнаружение сложных программ-шпионов, которые могут обеспечить получение информации и удаленный контроль над смартфонами IPhone, не оставляя, при этом, никаких следов взлома, раскрыло деятельность израильской индустрии слежения, сообщает AFP.

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Компания Apple в срочном порядке выпустила обновление системы безопасности после того, как Ахмед Мансур, один из известных эмиратских правозащитников, стал жертвой шпионской программы «Pegasus», предположительно разработанной израильской фирмой NSO Group, базирующейся в городе Герцлия, прозванном «силиконовой долиной» Израиля.

NSO Group — одна из 27 фирм, занимающихся скрытым сбором информации, штаб-квартиры которых размещены в Израиле, согласно недавнему отчету британской неправительственной организации Privacy International.

Фирма NSO Group не подтвердила, что она создала шпионскую программу и использовала ее для слежения за Ахмедом Мансуром. Министерство обороны Израиля, со своей стороны, не ответило на просьбу о комментарии.