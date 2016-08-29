Вашингтон, 29 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

США не участвуют в этих действиях, которые с Вашингтоном не согласованы.

Официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил 29 августа, что стычки между вооруженными силами Турции и курдскими вооруженными формированиями «неприемлемы», сообщает France Press.

«Мы пристально следим за сообщениями о столкновениях на юге от города Джераблус, где больше нет боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) — между вооруженными силами Турции и подразделениями, связанными с Демократическими силами Сирии (ДСС)», — отметил Кук.

«Мы хотим заявить, что мы находим эти столкновения неприемлемыми, и они являются поводом для нашей глубокой обеспокоенности», — подчеркнул он, добавив, что США «не участвуют в этих действиях», которые «не согласованы с вооруженными силами США».

Напомним, 24 августа вооруженные силы Анкары перешли границу с Сирией в рамках операции «Щит Евфрата», целью которой является уничтожение боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ) в приграничных с Турцией районах, а также предотвращения появление территориального образования на севере Сирии.