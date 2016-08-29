Санкт-Петербург, 29 августа, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Летний сезон 2016 года в Санкт-Петербурге уже стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в северной столице. Об этом заявил сегодня, 29 августа, главный синоптик города Александр Колесов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Борис Кустодиев. Гроза

По данным метеорологов, этим летом в Петербурге было 58 дождливых дней, и в оставшиеся двое суток августа также прогнозируются осадки в виде дождя.

Всего за три летних месяца выпало свыше 400 мм осадков: в июне — 100 мм, в июле — 150 мм, за истекшие дни августа — более 150 мм. Еще примерно 15−20 мм выпадет за оставшиеся дни лета, предположил эксперт.

«Мы перекроем значение в 400 мм, которое еще не наблюдалось в Петербурге», — спрогнозировал Александр Колесов.

Предыдущий максимум осадков летом — 383 мм — был зафиксирован в 1998 году.

Напомним, что в северной столице вновь ожидается усиление ветра, которое будет сопровождаться дождями и ливнями. Тем временем, в ночь на 29 августа на северо-востоке Ленинградской области были отмечены первые заморозки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 августа сильнейшие ливни привели к подтоплению ряда улиц и дорог в южной части Петербурга, а также в ряде пригородов.