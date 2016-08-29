Москва, 29 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Кремле желают скорейшего выздоровления госпитализированному президенту Узбекистана Исламу Каримову. Об этом 29 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы глубоко сожалеем в связи с болезнью президента Узбекистана. Безусловно, в Москве желают ему скорейшего выздоровления. Что касается информации — та информация, которую мы получаем из СМИ, по дипломатическим каналам, каких-то отдельных знаний у нас нет», — сказал Песков.

Он не стал комментировать вопрос относительно возможной дестабилизации ситуации в Узбекистане в связи с болезнью президента этой страны: «Мы считаем такую постановку вопроса некорректной».

Песков ещё раз подчеркнул, что «мы желаем скорейшего выздоровления президенту Узбекистана»: «Мы дорожим нашими отношениями, в русле тех планов, которые намечены по результатам недавних контактов между президентами наших стран, много задач стоит на повестке дня, поэтому мы хотели бы получать только позитивные новости о состоянии здоровья президента».

Напомним, 27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован в одну из клиник. Правительство Узбекистана заявило о том, что глава государства находится на стационарном лечении, однако утром 29 августа дочь Каримова, Лола Каримова-Тилляева, написала на своей странице в социальной сети Instagram, что её отец госпитализирован в связи с мозговым кровоизлиянием.

«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром (27 августа), он госпитализирован и находится в реанимационном отделении, — пишет дочь главы государства. — Состояние его оценивается, как стабильное».

Лола Каримова-Тилляева также добавила, что местные врачи пока не делают какие-либо прогнозы относительно будущего состояния президента Узбекистана.

«Я обращаюсь к людям с большой просьбой, обойтись без спекуляций и уважать право семьи на «прайвеси» (личное пространство)», — добавила дочь главы государства. — Я буду очень признательна всем тем, кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами».