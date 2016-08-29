Астана, 29 августа, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Алма-Ате нашли новый способ борьбы со злостными неплательщиками налогов. Впервые в судебной практике Казахстана человека, не желающего погасить задолженность перед государством, временно лишили водительских прав.

Место водителя

По сообщению казахстанских СМИ, в Медеуском районе Алма-Аты судебный исполнитель обратился в суд с требованием ограничить гражданина, задолжавшего по транспортному налогу 1,2 млн тенге (240 тыс. руб.), в праве на управление транспортным средством до полного погашения задолженности. Кроме того, он должен погасить пеню в размере 412 тысяч тенге (82,4 тыс. руб.). Примечательно, что суд удовлетворил данное требование, несмотря на то, что такие решения ранее не практиковались.

Сообщается также, что на такую меру судебный исполнитель был вынужден пойти, поскольку к этому должнику, который избегает уплаты налога с 2010 года, ранее уже применялись другие меры взыскания: арест на имущество, приостановка операций по банковским счетам и ограничение на выезд за пределы республики. Однако ни одна из этих мер не принесла желаемого результата.

При этом, как выяснилось, только по одному Медеускому району Алма-Аты количество таких должников составляет 12 745 человек. Их совокупный долг по транспортному налогу превышает 4 миллиарда тенге (800 млн руб.). Причем срок их задолженности — более одного года.

В Департаменте государственных доходов по Медеускому району Алма-Аты уточнили, что в случае непогашения задолженности эти люди будут также временно лишены водительских прав. При этом органам внутренних дел категорически запрещается выдавать новые права на управление транспортным средством. Также отмечается, что 1 сентября списки всех должников по налогам, в числе которых известные публичные персоны и государственные служащие, будут опубликованы в средствах массовой информации.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Комитет государственных доходов (бывший налоговый комитет — ИА REGNUM ) Министерства финансов Казахстана обещал публиковать в СМИ черные списки компаний, выдающих зарплаты сотрудникам в конвертах в целях уклонения от налогов.

Отметим также, что по итогам первого полугодия налоговыми органами Казахстана собрано налогов и платежей в государственный бюджет на сумму свыше 3 млрд тенге (более 600 млн руб.).