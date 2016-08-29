Ташкент, 29 августа, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Узбекское правительство одобрило повышение с 1 сентября 2016 года размер дополнительного сбора за въезд и транзит по территории Узбекистана таджикских автобусов и грузового автотранспорта, прибывающего из Таджикистана. Об этом сегодня, 29 августа, сообщил портал «Norma.uz» со ссылкой на соответствующее постановление узбекского Кабмина.

Carlos Sardá Транзит автотранспорта

Если раньше пересекающим таджикско-узбекскую границу машинам приходилось оплачивать сбор в размере $118 (по текущему курсу 7639 рублей), то теперь эта сумма будет достигать $180 (11 653 рубля).

ИА REGNUM напоминает, что тариф за въезд и транзит иностранных грузовиков и автобусов из Таджикистана в Узбекистан составляет $265 (17 155 рублей). Отметим, что в прошлый раз узбекское правительство повышало этот дополнительный сбор в июле 2011 года, а до того момента он составлял $103 (6668 рублей по текущему курсу).