Махинации с земельными участками в Воронеже – массовые: прокуратура
Воронеж, 29 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Более десяти уголовных дел, связанных с выявленными махинациями с земельными участками, расположенными в черте Воронежа, возбуждено по итогам проверок прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов 29 августа.
«В результате надзорных мероприятий, систематически проводимых прокуратурой области совместно с управлением Росреестра области, на протяжении 2015−2016 годов неоднократно выявлялись факты криминального приобретения прав на земельные участки, расположенные на территории города Воронежа, в результате мошеннических действий, связанных с подделкой правоустанавливающих документов», — отметил представитель прокуратуры.
Так, в конце прошлой недели стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения земельного участка в областном центре по переулку Лесному, 12 «в». В 2008 году в Управление Росреестра по Воронежской области было подано заявление о проведении государственной регистрации прав на вышеуказанный объект недвижимого имущества и представлены подложные документы — постановление главы администрации Центрального района. В результате «неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием приобрело право на государственное имущество — часть земель неразграниченного уровня собственности кадастровой стоимостью свыше 1 млн рублей».
Факты хищения земельных участков фиксировались и ранее, в большинстве случаев речь идет об ущербе, начинающемся от миллиона рублей. В апреле, например, прокуратурой же было выявлено хищение двух земельных участков площадью в общей сложности 1,6 га. А в Советском районе из муниципальной собственности в частную неожиданно перешла часть парка.
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«Приватизацию» яблоневого сада в Воронеже признали мошенничеством
Однако самое громкое дело, связанное с уводом государственной собственности в частную, связано с судьбой яблоневого сада СХИ. О планах по застройке сада стало известно в конце 2015 года, разрешение было выдано администрацией города. Однако против выступила общественность. Активисты начали собирать подписи под обращением к губернатору и мэру спасти яблоневый сад. Также были проведены общественные слушания, по итогам которых приняли решение провести раскопки на территории сада — в 1942−43 годах здесь шли ожесточенные бои. Несмотря на протесты и обнаруженные на территории сада поисковиками останки красноармейцев, погибших при защите Воронежа, остановить работу строителей не удалось — в марте сад начали вырубать под стройплощадку.
В апреле же СКР возбудил уголовное дело по факту хищения из федеральной собственности земельного участка, на котором располагался яблоневый сад ВГАУ. Ущерб, причиненный государству, тогда оценили в 69 млн рублей. В августе было возбуждено еще одно дело, уже по факту мошенничества. По версии следствия, земельный участок, на котором располагается яблоневый сад и который ранее являлся федеральной собственностью, оказался в частных руках по мошеннической схеме.