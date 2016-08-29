Воронеж, 29 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Более десяти уголовных дел, связанных с выявленными махинациями с земельными участками, расположенными в черте Воронежа, возбуждено по итогам проверок прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов 29 августа.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад.1918 год

«В результате надзорных мероприятий, систематически проводимых прокуратурой области совместно с управлением Росреестра области, на протяжении 2015−2016 годов неоднократно выявлялись факты криминального приобретения прав на земельные участки, расположенные на территории города Воронежа, в результате мошеннических действий, связанных с подделкой правоустанавливающих документов», — отметил представитель прокуратуры.

Так, в конце прошлой недели стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения земельного участка в областном центре по переулку Лесному, 12 «в». В 2008 году в Управление Росреестра по Воронежской области было подано заявление о проведении государственной регистрации прав на вышеуказанный объект недвижимого имущества и представлены подложные документы — постановление главы администрации Центрального района. В результате «неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием приобрело право на государственное имущество — часть земель неразграниченного уровня собственности кадастровой стоимостью свыше 1 млн рублей».

Факты хищения земельных участков фиксировались и ранее, в большинстве случаев речь идет об ущербе, начинающемся от миллиона рублей. В апреле, например, прокуратурой же было выявлено хищение двух земельных участков площадью в общей сложности 1,6 га. А в Советском районе из муниципальной собственности в частную неожиданно перешла часть парка.

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«Приватизацию» яблоневого сада в Воронеже признали мошенничеством

Однако самое громкое дело, связанное с уводом государственной собственности в частную, связано с судьбой яблоневого сада СХИ. О планах по застройке сада стало известно в конце 2015 года, разрешение было выдано администрацией города. Однако против выступила общественность. Активисты начали собирать подписи под обращением к губернатору и мэру спасти яблоневый сад. Также были проведены общественные слушания, по итогам которых приняли решение провести раскопки на территории сада — в 1942−43 годах здесь шли ожесточенные бои. Несмотря на протесты и обнаруженные на территории сада поисковиками останки красноармейцев, погибших при защите Воронежа, остановить работу строителей не удалось — в марте сад начали вырубать под стройплощадку.

В апреле же СКР возбудил уголовное дело по факту хищения из федеральной собственности земельного участка, на котором располагался яблоневый сад ВГАУ. Ущерб, причиненный государству, тогда оценили в 69 млн рублей. В августе было возбуждено еще одно дело, уже по факту мошенничества. По версии следствия, земельный участок, на котором располагается яблоневый сад и который ранее являлся федеральной собственностью, оказался в частных руках по мошеннической схеме.