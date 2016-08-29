Москва, 29 августа, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина направила обращение председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой рассмотреть возможность проведения на Украине досрочного голосования на осенних выборах депутатов Госдумы РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Необходимо рассматривать вопрос о проведении досрочного голосования за депутатов в Госдуму России на территории Украины. Это позволит существенно снизить риск появления различных провокаций и обеспечить безопасность наших граждан. Так как голосование не будет привязано к конкретной дате, это позволит избежать единовременного массового скопления людей в одном месте», — заявила член ОП РФ.

Сутормина подчеркнула, что в данный момент ситуация на Украине «крайне нестабильная».

Отметим, по данным МИД РФ на 1 июля, число российских избирателей, находящихся за границей, составляет около двух миллионов человек.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, другая — по партийным спискам.