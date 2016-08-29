Рига, 29 августа, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Несколько стран пытаются изолировать Россию, но это невозможно сделать, заявил в Риге на конференции соотечественников посол РФ в Латвии Александр Вешняков, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Напомним, девятая по счету конференция российских соотечественников в Латвии проходила 27 августа в рижском Доме Москвы. Главная тема конференции — «Латвия и Россия: от конфронтации и недоверия к доверию и сотрудничеству».

Как отметил Вешняков, тема конференции сегодня особенно актуальна. По его мнению, в латвийских массмедиа сейчас наблюдается «русофобский фон», идет «предвзятое отношение» со стороны учреждений правопорядка и служб безопасности против негосударственных российских организаций и представителей русской общественности.

Посол РФ также говорил о влиянии экономических санкций на экономическое и торговое сотрудничество между Латвией и Россией. Вешняков не исключил, что российские инвесторы уйдут с латвийского рынка, но выразил надежду, что ситуация изменится. «России нелегко и на международной арене: несколько стран стараются изолировать Россию, но это невозможно. Это мы видим как в прошлые годы, так и сейчас», — добавил посол.

Вешняков заявил, что «Россия реагирует на терроризм, конкретно — на угрозы группировки «Исламского государства» (запрещена в РФ) всему миру, что вынудило российскую армию задействовать боевую авиацию в Сирии. «К сожалению, в ИГ (запрещено в России) есть много боевиков из России и других стран бывшего Советского Союза, нам надо вести борьбу, чтобы возвращение этих людей не привело к опасности», — выразил мнение дипломат.

Александр Вешняков также отметил, что культура — очень важный аспект в отношениях Латвии и России. Посол ожидает, что Латвия продолжит работу над тем, чтобы в стране проходили культурные мероприятия в сотрудничестве с нацменьшинствами и различными российскими мероприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в резолюции, принятой на конференции российских соотечественников («Латвия и Россия, от конфронтации и недоверия к сотрудничеству и доверию»), которая прошла 27 августа в Доме Москвы говорится, что правительству Латвии следовало бы оценить потенциальные риски в связи с размещением в стране сил НАТО. Также в резолюции указано, что политическое настроение в Европе продолжает быть напряженным, отдельные политические силы в Латвии вредят отношениям Латвии и России, а некоторые СМИ «подогревают и без того неоднозначное настроение в медиапространстве».