Ташкент, 29 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов, который 27 августа был госпитализирован в местную больницу, в настоящее время находится в реанимации. Об этом в понедельник, 29 августа, написала дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram.

med.ru Реанимация

«По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром (27 августа), он госпитализирован и находится в реанимационном отделении, — пишет дочь главы государства. — Состояние его оценивается как стабильное».

Лола Каримова-Тилляева также добавила, что местные врачи пока не делают какие-либо прогнозы относительно будущего состояния президента Узбекистана.

«Я обращаюсь к людям с большой просьбой, обойтись без спекуляций и уважать право семьи на «прайвеси» (личное пространство)», — добавила дочь главы государства. — Я буду очень признательна всем тем, кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами».

Ранее правительство Узбекистана сообщило о том, что президент страны Ислам Каримов находится на стационарном лечении.

Читайте также: Правительственный стационар в Ташкенте окружен кордоном более суток