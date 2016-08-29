В Казахстане снижается производство экибастузского угля
Астана, 29 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Производство экибастузского угля демонстрирует спад и продолжит сокращаться и в «Шубарколь комир» (компания, занимающаяся промышленной добычей и переработкой угля — ИА REGNUM ), и на разрезе «Восточный», считает аналитик Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Баубек Токтагазин. Мнение эксперта сегодня, 29 августа, приводит сайт Ассоциации.
«За полгода на разрезе «Восточном», принадлежащем Евроазиатской энергетической корпорации (ЕЭК), было добыто 7,7 млн тонн угля. В такой же период прошлого года производство на разрезе достигало 9,196 млн тонн. Произошло снижение на 16%. Мы прогнозируем добычу в этом году на уровне 16,8 млн тонн, что меньше уровня прошлого года на 10%, когда ЕЭК отгрузила 18,7 млн тонн. В 2017 году падение может быть отыграно ростом до уровня в 18 млн тонн», — считает Токтагазин.
Давать стране угля стали меньше не только на «Восточном». Казахстанско-российская компания «Богатырь Комир» также планирует снизить годовое производство до 32,5 миллионов тонн угля — это на 9,2% меньше, чем в 2015 году, когда было добыто 34,5 млн тонн угля.
В этом же ряду и «Шубарколь комир» — еще одно предприятие ERG (Евразийская Группа, к которой относится и ЕЭК).
«За 6 месяцев «Шубарколь Комир» добыто 3,2 млн тонн угля. В годовом исчислении это меньше на 17,6% прошлогоднего показателя за тот же период в 3,885 млн тонн. Здесь мы также ожидаем спад в этом году на 5,5% до 9,5 млн тонн угля, в то время как в прошлом году уровень добычи составил 10,05 млн тонн. Прогнозы говорят о том, что производство в 2017 году достигнет 9,7 млн тонн», — привел цифры аналитик.
В Ассоциации считают, что снижение производства связано с сокращением спроса в России, вопросами транспортировки продукции, модернизации мощностей. Дополнительные факторы — повышение цен на дизтопливо, сезонный дефицит вагонов и проблемы доступа к портам в России.
Баубек Токтагазин отдельно остановился на вопросе стоимости дизтоплива, поскольку затраты на него в добыче угля занимают около 30%. После отмены госрегулирования цен дизтопливо подорожало на 10% — до 110−125 тенге (21−24 рубля) и может еще вырасти в цене, поскольку ожидается повышение акцизов на дизель.
«Повышение цен увеличивает ее расходы (группы предприятий ERG — ИА REGNUM ) на 3,75 млрд тенге с учетом НДС. Эти издержки растут и в угольном производстве, где, достигая пика в цепочке затрат, они делают дальнейший рост добычи убыточным», — пояснил аналитик.
Был затронут и транспортный аспект — железнодорожный и портовый.
«Сезонный дефицит перед отопительным сезоном и списание грузовых вагонов в России вкупе с трансформацией железных дорог повлияло на доступность подвижного состава. По нашим подсчетам, до конца года дефицит полувагонов на экспорт превысит 4900 единиц. Под погрузку по Казахстану в сентябре-декабре для перевозки коммунально-бытового угля ЕЭК и Шубарколя потребуется 10,7 тыс. полувагонов на объем в 1467 тысяч тонн. Падение производства угля продолжится, если рынок оперативно не решит проблемы с дефицитом. Казахстанские поставщики угля переваливают по более высоким тарифам в российских терминалах. Хотя должна быть равная конкуренция на платформе ЕАЭС. Правила доступа в порты сейчас разрабатываются Федеральной антимонопольной службой в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией. Мы ожидаем улучшения в этой сфере, но пока издержки портовой доступности высоки», — объяснил ситуацию эксперт.
По данным Ассоциации, «Шубарколь комир» и ЕЭК добывают около 24% угля в Казахстане.
Добавим, что по Ассоциации бьет не только удорожание дизтоплива. Из-за сокращения поставок, в том числе и транзита, туркменского и узбекского газа в Россию, внутренний оператор газа «Интергаз Центральная Азия» продвигает предложение по увеличению своих тарифов в 4 раза. Между тем, в Ассоциации уверены, что предприятия горно-металлургического комплекса выдержат только двукратное повышение транспортных тарифов «Интергаза».