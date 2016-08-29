Астана, 29 августа, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Производство экибастузского угля демонстрирует спад и продолжит сокращаться и в «Шубарколь комир» (компания, занимающаяся промышленной добычей и переработкой угля — ИА REGNUM ), и на разрезе «Восточный», считает аналитик Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Баубек Токтагазин. Мнение эксперта сегодня, 29 августа, приводит сайт Ассоциации.

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

«За полгода на разрезе «Восточном», принадлежащем Евроазиатской энергетической корпорации (ЕЭК), было добыто 7,7 млн тонн угля. В такой же период прошлого года производство на разрезе достигало 9,196 млн тонн. Произошло снижение на 16%. Мы прогнозируем добычу в этом году на уровне 16,8 млн тонн, что меньше уровня прошлого года на 10%, когда ЕЭК отгрузила 18,7 млн тонн. В 2017 году падение может быть отыграно ростом до уровня в 18 млн тонн», — считает Токтагазин.

Давать стране угля стали меньше не только на «Восточном». Казахстанско-российская компания «Богатырь Комир» также планирует снизить годовое производство до 32,5 миллионов тонн угля — это на 9,2% меньше, чем в 2015 году, когда было добыто 34,5 млн тонн угля.

В этом же ряду и «Шубарколь комир» — еще одно предприятие ERG (Евразийская Группа, к которой относится и ЕЭК).

«За 6 месяцев «Шубарколь Комир» добыто 3,2 млн тонн угля. В годовом исчислении это меньше на 17,6% прошлогоднего показателя за тот же период в 3,885 млн тонн. Здесь мы также ожидаем спад в этом году на 5,5% до 9,5 млн тонн угля, в то время как в прошлом году уровень добычи составил 10,05 млн тонн. Прогнозы говорят о том, что производство в 2017 году достигнет 9,7 млн тонн», — привел цифры аналитик.

В Ассоциации считают, что снижение производства связано с сокращением спроса в России, вопросами транспортировки продукции, модернизации мощностей. Дополнительные факторы — повышение цен на дизтопливо, сезонный дефицит вагонов и проблемы доступа к портам в России.

Баубек Токтагазин отдельно остановился на вопросе стоимости дизтоплива, поскольку затраты на него в добыче угля занимают около 30%. После отмены госрегулирования цен дизтопливо подорожало на 10% — до 110−125 тенге (21−24 рубля) и может еще вырасти в цене, поскольку ожидается повышение акцизов на дизель.

«Повышение цен увеличивает ее расходы (группы предприятий ERG — ИА REGNUM ) на 3,75 млрд тенге с учетом НДС. Эти издержки растут и в угольном производстве, где, достигая пика в цепочке затрат, они делают дальнейший рост добычи убыточным», — пояснил аналитик.

Был затронут и транспортный аспект — железнодорожный и портовый.

«Сезонный дефицит перед отопительным сезоном и списание грузовых вагонов в России вкупе с трансформацией железных дорог повлияло на доступность подвижного состава. По нашим подсчетам, до конца года дефицит полувагонов на экспорт превысит 4900 единиц. Под погрузку по Казахстану в сентябре-декабре для перевозки коммунально-бытового угля ЕЭК и Шубарколя потребуется 10,7 тыс. полувагонов на объем в 1467 тысяч тонн. Падение производства угля продолжится, если рынок оперативно не решит проблемы с дефицитом. Казахстанские поставщики угля переваливают по более высоким тарифам в российских терминалах. Хотя должна быть равная конкуренция на платформе ЕАЭС. Правила доступа в порты сейчас разрабатываются Федеральной антимонопольной службой в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией. Мы ожидаем улучшения в этой сфере, но пока издержки портовой доступности высоки», — объяснил ситуацию эксперт.

По данным Ассоциации, «Шубарколь комир» и ЕЭК добывают около 24% угля в Казахстане.

Добавим, что по Ассоциации бьет не только удорожание дизтоплива. Из-за сокращения поставок, в том числе и транзита, туркменского и узбекского газа в Россию, внутренний оператор газа «Интергаз Центральная Азия» продвигает предложение по увеличению своих тарифов в 4 раза. Между тем, в Ассоциации уверены, что предприятия горно-металлургического комплекса выдержат только двукратное повышение транспортных тарифов «Интергаза».