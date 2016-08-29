Новосибирск, 29 августа, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области одобрило изменения в законы «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, изменения внесены в рамках реализации первого этапа условий соглашения по предоставлению области кредита из федерального бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По словам министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко, законопроект существенно не корректирует расходную концепцию областного бюджета. «Соглашение по предоставлению Новосибирской области бюджетного кредита из федерального бюджета было подписано 5 августа 2016 года, что позволило региону получить в областной бюджет порядка10,5 миллиардов рублей на замещение кредитов в коммерческих банках. Таким образом, решена задача приведения плановых показателей областного бюджета по параметрам долговой нагрузки к тем контрольным цифрам, которые были согласованы для Новосибирской области на 2016 год. Показатель для Новосибирской области по долговой нагрузке был согласован на отметке 58% по отношению к собственным доходам, ожидаемым в 2016 году», — подчеркнул Голубенко.

Отметим, что общие параметры бюджета Новосибирской области на 2016 года с учётом предлагаемых корректировок выглядит следующим образом: по доходам 107,7 миллиарда рублей, по расходам 113,9 миллиарда, дефицит составит 6,2 миллиарда рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что государственный долг Новосибирской области на 1 августа составил 40,85 млрд рублей. За месяц области удалось снизить показатель на 3,37 млрд рублей. На 1 июля он был равен — 44,22 млрд рублей. При этом, госдолг в 40,85 млрд рублей — самый низкий показатель за последние полгода.