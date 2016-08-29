Москва, 29 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» будет организована специализированная площадка «Биржа деловых контактов», сообщили в Минобороны РФ.

OpenClipart-Vectors Деловое взаимодействие

Проект предназначен для заключения договоров и контрактов, а также проведения переговоров между специалистами ведущих промышленных предприятий России, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Израиля, Ирландии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таиланда, Франции, Швейцарии и Южной Африки.

В рамках работы биржи ожидается заключение 15 государственных контрактов.

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Как сообщало ИА REGNUM, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» пройдет с 6 по 11 сентября на базе конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» общей площадью более 200 тыс. квадратных метров. Выставочная экспозиция будет размещена в новых павильонах на 80 тыс. квадратных метрах по 40 тематическим разделам. Кроме того, филиальный показ возможностей военной техники пройдет в Восточном, Центральном, Южном военных округах и на Северном флоте. В Санкт-Петербурге планируется показ современных образцов ВВСТ Военно-морского флота.

Отметим, в настоящий момент свое участие в Форуме подтвердили почти 60 иностранных предприятий из 13 стран. Количество иностранных предприятий, участвующих в форуме «Армия-2016», увеличилось по сравнению с 2015 годом почти в 2 раза.